Mughini: “I tifosi della Fiorentina non si lamentino, arriveranno 60 milioni per Chiesa. E in un Paese che darebbe la sorella ai beduini per 100 euro…”

Nel corso della trasmissione Mediaset, Tiki Taka, il giornalista e tifoso della Juventus, Giampiero Mughini, ha parlato del trasferimento più importante chiuso l’ultimo giorno di mercato: “Non so se l’acquisto di Chiesa cambierà molto la struttura della Juventus. Comunque i tifosi della Fiorentina non si lamentino, gli arriveranno 60 milioni. Volgare parlare di soldi? Non riconduco tutto ai soldi ma in un Paese che darebbe la sorella ai beduini per 100 euro…”.

