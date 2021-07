Munoz-Fiorentina, arrivano conferme…ed emergono anche difficoltà. Offerta presentata dai viola al Genk

Daniel Munoz e la Fiorentina: arrivano conferme, ma emergono anche difficoltà per questo affare di mercato.

Il procuratore del terzino destro della nazionale colombiana e del Genk ha confermato ai media colombiani che i viola sono interessati a lui.

C’è di più: la Fiorentina avrebbe presentato la sua prima offerta alla società belga che però è stata respinta al mittente. L’intenzione del Genk sarebbe quella di non vendere il giocatore almeno per quest’anno. Potrebbe essere anche una tattica per cercare di tirare su il prezzo del cartellino del giocatore.