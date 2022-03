Munoz: “Mi aveva preso la Fiorentina, ma dopo il mio grave infortunio non mi ha più voluto”

In Italia, il difensore Ezequiel Munoz c’è stato sette anni divisi tra Palermo e Genova (sia con il Genoa che con la Samp). Ma la sua esperienza nel nostro paese sarebbe potuta iniziare in maglia viola.

“Mi aveva preso la Fiorentina prima che mi infortunassi al ginocchio – racconta il giocatore a Gianlucadimarzio.it – C’era un precontratto, ma quando sono tornato in campo non ero allo stesso livello e la Fiorentina non mi ha più voluto. Avevano tutto il diritto di annullarlo, probabilmente non hanno visto quel giocatore che avevano visto prima”.

L’ex direttore dell’area tecnica gigliata, Pantaleo Corvino, lo stava per portare a Firenze quando aveva 19 anni e giocava nel Boca Juniors. Quell’infortunio del quale lo stesso Munoz ha parlato, ha chiaramente influenzato la sua carriera e ha bloccato un trasferimento che sarebbe costato circa 8 milioni di euro ai viola.