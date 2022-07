Munteanu vicinissimo all’addio. E Mutu ha giocato un ruolo decisivo

Louis Munteanu è ad un passo dal Rapid Bucarest. L’agente Pietro Chiodi è in Romania e sta discutendo con la dirigenza del club della capitale per la cessione del giovane attaccante della Fiorentina in prestito con opzione di riscatto.

Un ruolo importante nella trattativa lo ha avuto l’ex viola Adrian Mutu, attuale allenatore del Rapid che ha chiesto Munteanu dopo averlo allenato con la Romania U21. L’ex Viitorul ha collezionato 13 gol in 40 presenze con la Primavera viola dal 2020 a oggi. Il classe 2002 negli scorsi mesi si è allenato con la prima squadra viola senza più scendere in Primavera ed ora sembra pronto al salto con i professionisti.