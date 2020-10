Munteanu: “Chiederò consigli a Mutu per la mia nuova esperienza a Firenze. Ecco cosa mi ha convinto a firmare per la Fiorentina”

Dopo la sua convocazione in Under21 il nuovo attaccante della Fiorentina Primavera Louis Munteanu ha parlato al canale della federazione romena. Queste le sue parole: ” Sono molto contento di essere qui perchè ho lavorato duramente e ora voglio dare il massimo in campo. La Fiorentina è un club con una grande storia e questo mi ha convinto a firmare per la società viola. Non ho parlato con Mutu prima di andare, ma gli chiederò alcuni consigli. Aquilani mi dà molta fiducia, ci parlo spesso. Ho cominciato bene e voglio continuare così”.

