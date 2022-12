Munteanu fermato sul più bello. Un lungo contratto ma un futuro incerto per il romeno

Dopo una prima bella stagione con la maglia della Fiorentina, Louis Munteanu è un po’ uscito dai radar viola. Il 2002 romeno, prodotto del vivaio del Viitorul, è arrivato in riva all’Arno per una cifra considerevole nel 2020: 1,7 milioni di euro. Tuttavia dopo le 11 reti e 4 assist in Primavera nelle 25 presenze del primo anno, tra problemi fisici e prove opache Munteanu non ha fatto progressi. Lo scorso anno mister Italiano lo ha spesso tenuto in prima squadra ad allenarsi, non utilizzandolo però mai.

Il giocatore nato a Vaslui ha un contratto fino al 2025 con la Fiorentina e quindi il suo presente ed anche il futuro parlano viola. Difficile però oggi dire quali siano le prospettive di un rientro stabile a Firenze per il romeno. Attualmente in prestito al Farul Constanta, Munteanu ha approcciato bene il ritorno in patria. 3 reti e 4 assist nelle 9 presenze in prima divisione romena. I frequenti problemi fisici lo hanno però nuovamente rallentato, tanto che dal 20 di ottobre il giocatore non è più sceso in campo.

La scorsa settimana il ragazzo ha fatto ritorno a Firenze ai campini per un saluto alla squadra. Da capire quale possa essere lo sviluppo di carriera del calciatore gigliato. Il Farul sta guidando la classifica del campionato romeno e Munteanu ha dimostrato di poter avere stabilmente un posto da titolare. Il giocatore sta cercando la continuità che di recente gli era mancata per cercare di convincere la Fiorentina, anche se non sarà facile per lui aprirsi uno spiraglio.