Munteanu fermo al palo. L’assenza a Moena, lo stallo nelle trattative. La situazione del giovane romeno

Il finale della scorsa stagione ha lasciato aperti alcuni interrogativi riguardo a Louis Munteanu. Il 2002 romeno della Fiorentina non è più sceso in campo con la Primavera viola, allenandosi con la prima squadra di Italiano. Per l’attaccante cresciuto nei vivai di Vaslui, Academia Hagi e Viitorul però di spazio non ce n’è stato: dallo scorso marzo il giocatore non ha totalizzato alcun minuto.

Il contratto di Munteanu con la Fiorentina scadrà nel 2025. Il giocatore, gestito dall’agenzia di Pietro Chiodi, sembrava in procinto di trasferirsi al Rapid Bucarest, ma la trattativa ha subito un brusco stop a causa di un mancato accordo sulla formula. La Fiorentina proponeva il prestito secco senza alcun riscatto. Il ragazzo e l’entourage erano già in Romania ma hanno dovuto fare dietrofront. Ecco allora l’interesse di un altro club di prima divisione romena, il Farul Constanta. Ormai da un paio di settimane l’affare sembra in procinto di chiudersi, ed invece Munteanu rimane ancora senza sistemazione.

La volontà di mandare il calciatore a fare esperienza è chiara, ed infatti Munteanu non ha preso parte al ritiro di Moena. Avendo pagato il giocatore una cifra attorno ai 2 milioni di euro, la Fiorentina ha tutto l’interesse nel valorizzare l’investimento fatto. Al momento però il giovane nato a Vaslui rimane in un limbo, senza alcuna certezza riguardo alla prossima avventura