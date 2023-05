Munteanu: “Non so se tornerò alla Fiorentina, voglio solo che si faccia il meglio per me. In Romania solo con la maglia del Farul addosso”

Tra i giocatori prestati dalla Fiorentina ad altre squadre, c’è anche l’attaccante Louis Munteanu che ha contribuito, grazie agli otto gol segnati, alla vittoria nel campionato rumeno del Farul Constanta.

Ed è proprio lì che vorrebbe rimanere il giovane attaccante: “Non so se tornerò alla Fiorentina – ha detto Munteanu a Fanatik Superliga – Penso che se ne parlerà in questi giorni, al momento non so nulla. Voglio solo che si faccia ciò che è meglio per me. Non mi vedo giocare per nessun’altra squadra in Romania a parte il Farul. Sono qui da quando ero un ragazzino, sono amato e mi sento molto bene”.