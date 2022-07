Munteanu, salta all’improvviso il passaggio in Romania. Le diversità di vedute tra Fiorentina e Rapid Bucarest

Il passaggio dell’attaccante Louis Munteanu dalla Fiorentina al Rapid Bucarest è saltato.

A riportare la notizia è Digisport.ro, secondo il quale l’operazione sarebbe andata a monte per il diniego da parte del club viola di concedere il diritto di riscatto alla controparte. In sostanza la Fiorentina era disposta a cedere il ragazzo solo in prestito per una stagione. Tutto sembrava incanalato per il verso giusto: Munteanu e il suo procuratore Pietro Chiodi si trovavano già in Romania, ma alla fine c’è stato questo colpo di scena.

Adesso per Munteanu ci sono prospettive italiane, con qualche club di Serie B che potrebbe essere disposto a prenderlo.