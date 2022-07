Munteanu torna in patria? Dopo due anni dal suo arrivo alla Fiorentina è pronto per rientrare in Romania

Il responsabile tecnico del Farul Constanța, Gheorghe Hagi, ha confermato la possibilità del rimpatrio per Louis Munteanu, attaccante classe 2002 della Fiorentina. E’ questa la notizia del media romeno Digisport che afferma inoltre come l’allenatore del Farul ha dichiarato che, se non dovessero esserci imprevisti, la giovane punta si unirà alla squadra nel più breve tempo possibile.

Munteanu era stato ceduto dallo stesso Hagi alla Fiorentina nel 2020 per 1,7 milioni di euro, ma non ha mai esordito in prima squadra. Nella scorsa stagione ha trovato anche poco spazio nelle fila della Primavera di Aquilani, collezionando soltanto qualche sporadica convocazione in Prima Squadra con Italiano. Dopo il naufragio della trattativa con il Rapid Bucarest, adesso Munteanu sembra pronto a tornare in patria.