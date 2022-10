L’ex attaccante della Fiorentina Luis Muriel, titolare quest’oggi nell’Atalanta, ha raccontato a DAZN l’affetto che prova per i colori viola.

“Contro la Fiorentina per me è una partita speciale, come lo è quando gioco con le mie ex squadre” ha affermato. “Sono sempre gare speciali perché a Firenze sono stato pochi mesi, ma benissimo. Voglio bene alla squadra viola, come le altre squadre in cui sono stato”.