Muriel che numeri: non solo la Fiorentina, lo rimpiangono anche in Spagna

Luis Muriel sta incantando tutti a suon di gol e non solo. Già la scorsa stagione il colombiano aveva fatto le fortune di Gasperini, ma quest’anno si sta ripetendo, fattore importante questo, visto che in passato lo si criticava proprio per la scarsa continuità delle sue buone prestazioni. La Fiorentina lo rimpiange, per un riscatto non esercitato durante il cambio di proprietà e di gestione tecnica. I rimpianti però non si fermando in riva all’Arno, ma arrivano anche dall’altra parte del Mediterraneo. In Spagna infatti si parla ancora tanto dell’attaccante dell’Atalanta, che affronterà proprio il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League. L’ex viola sta vivendo un momento magico, forse il migliore della carriera.

Come sottolinea As, è il giocatore più efficace in Europa, con una media incredibile di un gol segnato ogni 55 minuti (45 in campionato). E aumentano anche i rimpianti del Siviglia, che forse non ci ha creduto abbastanza: gli andalusi lo acquistarono per 20 milioni dalla Sampdoria, ma Muriel segnò appena 13 reti in 65 partite, prima di essere mandato, senza pensarci più di tanto, in prestito proprio alla Fiorentina. Poi è arrivata la Dea e la cura Gasperini ha funzionato anche per lui: 10 reti in 14 gare di campionato e 2 in Champions, partendo quasi sempre dalla panchina. Numeri strepitosi: cinque partita di fila a segno, la striscia migliore in carriera. E adesso per i difensori di Zidane ci sarà tanto da studiare