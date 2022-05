Muriel crede all’Europa: “Non siamo finiti, questo gruppo ha ancora tanto da fare. A San Siro andremo per dare più del 100%, poi staremo a vedere i risultati delle altre”

Al termine di Spezia-Atalanta l’ex viola Luis Muriel ha parlato a Dazn degli obiettivi per questo finale di stagione della sua squadra, che ha superato momentaneamente la Fiorentina in classifica. Ecco cosa ha detto l’attaccante colombiano:

“Noi ci siamo per l’Europa: abbiamo buttato via già troppi punti. Vogliamo finire bene queste ultime partite due e poi guarderemo ai risultati delle altre. A San Siro andremo con lo spirito Atalanta per dare il massimo e raggiungere i nostri obiettivi: cercheremo di mettere in campo sempre più del 100%”.

“Quest’anno abbiamo commesso qualche errore di troppo, soprattutto in casa quando iniziavamo le partite sempre in svantaggio. Il gruppo però ha ancora tanto da dare, non siamo finiti. Qui a Bergamo sto bene, adesso mi alleno in maniera diversa e sono maturato sia come uomo che come calciatore”.