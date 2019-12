Muriel diventa “Mister 20 gol” e la Fiorentina non può far altro che rimpiangerlo

Di Luis Muriel si è sempre detto che fosse un attaccante potenzialmente fortissimo ma anche molto discontinuo e non a caso i suoi numeri in carriera l’hanno portato a toccare appena la doppia cifra nelle stagioni migliori. In questo 2019 il colombiano è tornato in Italia, dando un grande apporto alla Fiorentina, prima di disperdersi nel caos viola da marzo in poi: per lui 6 gol in campionato e altri 3 in Coppa Italia. A giugno il mancato riscatto da parte viola, a causa anche del cambio di proprietà che ha orientato altrove l’attenzione, ma forse deciso già prima di fine stagione: fatto sta che la Fiorentina ha perso un attaccante che a Bergamo ha segnato altri 11 gol tra campionato e Champions League, raggiungendo quota 20 nell’anno solare. Numeri che fanno impressione soprattutto alla luce della penuria che caratterizza l’attacco viola, fermo a quota 8 mettendo insieme Vlahovic, Ribery, Chiesa e Boateng…