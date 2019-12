Muriel e Ilicic travolgono il Milan di Pioli: umiliazione storica per i rossoneri. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Chiude l’anno col botto l’Atalanta, che vince addirittura per 5-0 contro il Milan di Stefano Pioli: partita subito indirizzata dal gol del Papu Gomez in apertura. La parte grossa delle emozioni però arriva nella ripresa, con le reti di Pasalic, la doppietta di Ilicic e la firma finale di un altro ex viola come Muriel. Una sconfitta storica per i rossoneri, ad una rete dal record negativo di passivo incassato in trasferta.

Guarda la NUOVA CLASSIFICA della Serie A: Juventus, Inter 42, Lazio 36, Roma 35, Atalanta 31, Cagliari 29, Parma 24, Torino, Napoli, Milan 21, Verona, Bologna, Sassuolo 19, Udinese 18, Fiorentina 17, Lecce, Sampdoria 15, Brescia 13, Spal 12, Genoa 11.