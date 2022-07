Muro Milenkovic, da quando gioca con la Fiorentina è il difensore che vince più duelli e non solo

E’ il nome caldo, in uscita, delle ultime ore del mercato della Fiorentina. Ma sarebbe lo stesso anche “in entrata”. Infatti, se la società riuscisse a farlo restare, sarebbe un colpo al pari di un nuovo acquisto. Nikola Milenkovic continua ad essere in bilico tra il viola e le strisce, tra la permanenza alla Fiorentina e un possibile trasferimento alla Juventus o all’Inter. Intanto, il noto portale per le statistiche OptaPaolo ricorda a tutti quanto valga il peso del centrale serbo in tutta la Serie A.

Dal suo esordio nel massimo campionato italiano (nel dicembre del 2017), Nikola Milenkovic è il difensore che vanta più duelli vinti (ben 779), nonché duelli aerei vinti (424) e respinte di testa (304) in Serie A. Per dirla in una sola parola: un muro. 1 – Dal suo esordio in #SerieA (dicembre 2017), Nikola #Milenkovic è il difensore che conta più duelli vinti (779), duelli aerei vinti (424) e respinte di testa (304) nella massima serie. Muro. pic.twitter.com/szJsq0ohWG — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) July 21, 2022