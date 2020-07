Muscoli e qualità: la nota positiva del centrocampo viola

Arrivato a gennaio dopo una trattativa infinita con il Sassuolo, Alfred Duncan si sta prendendo partita dopo partita il centrocampo della Fiorentina sulle spalle. Con un Castrovilli in calo di forma, un Pulgar che continua a non incidere e un Badelj impresentabile, il ghanese è il punto di riferimento per la gestione del gioco viola. Quando la palla ce l’ha lui difficile prendergliela, con la capacità di girare l’avversario e puntare la porta con progressioni efficacissime. Un regista accanto a lui sarebbe l’ideale per costruire un centrocampo viola di tutto rispetto. In attesa di Amrabat da Verona, ci pensa Alfred là in mezzo.

