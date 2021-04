Mutti: “La Fiorentina non parte battuta contro l’Atalanta. Vi spiego il segreto dell’ascesa di questa società”

In vista di Fiorentina–Atalanta ai microfoni di Lady Radio ha parlato l’ex tecnico degli orobici Bortolo Mutti: “Il pronostico è a favore dell’Atalanta, però la Fiorentina giocherà con certe motivazioni che la squadra di Iachini deve avere. Per questo secondo me sarà una partita complicata per entrambe le squadre, ricca di motivazioni, e credo che la Fiorentina non parta assolutamente battuta, basti guardare alla prestazione fatta a Genova.”.

Il segreto dell’Atalanta e della sua ascesa? “Non ci sono segreti, sicuramente ci son state tante coincidenze. Una proprietà solida, la famiglia Percassi è molto legata al territorio. Una struttura importante come quella di Zingonia, gestita e migliorata anno dopo anno con interventi importanti. Un settore giovanile che è sempre stato il fiore all’occhiello di questa società. C’è una proiezioni lavorativa futuristica, uno scouting a livello internazionale notevole. L’Atalanta ha conoscenza di quasi tutti i campionati minori a livello mondiale e fa un lavoro certosino su quest’aspetto. Sartori poi è un dirigente che riesce a fare delle operazioni importanti economicamente ma non solo. Infine l’input dell’allenatore. Gasperini sta facendo benissimo in questi anni a Bergamo e adesso credo che l’Atalanta abbia una base solida per restare tra le grandi del nostro campionato”.

Vlahovic: “Mi piace tantissimo. La Fiorentina ha saputo valorizzarlo ed è cresciuto molto. E’ uno degli attaccanti più forti in assoluto del nostro campionato. Ha un futuro roseo davanti a sé”.

Sulle dimissioni di Prandelli: “Mi è dispiaciuto molto, io e Cesare abitiamo anche vicino. Ha lasciato la Fiorentina con un disarmo che ci deve far pensare. Oggi nel calcio ci sono degli equilibri mediatici troppo sottili, le critiche dei social. Si rincorre solo gli aspetti economici. Certi valori non ci sono più, il senso d’appartenenza non esiste più. Anni fa ci si identificava nella maglia che si indossava, si scendere in campo per la gente. Oggi non è più così, si gioca per i contratti. Io e Cesare abbiamo vissuto un Calcio diverso e adesso si fa fatica a condividere questo cambiamento”.