Mutu e i consigli al giovane Munteanu: “Se darà il 100% per la Fiorentina i tifosi lo ameranno come hanno fatto con me”

L’ex attaccante della Fiorentina, attuale C.T. della Nazionale Under21 rumena, Adrian Mutu ha detto la sua riguardo al giovane attaccante viola Louis Munteanu, fresco di convocazione in vista degli impegni contro Ucraina e Malta. Alla domanda sul giovane attaccante neoacquisto della Fiorentina, aggregato alla rosa di Alberto Aquilani: “A Firenze lo ameranno come hanno fatto con me. Deve continuare a fare buone partite, mettersi a disposizione della squadra. Firenze è una città particolare, con i tifosi che si attaccano alla squadra. Se darà il 100% per la Fiorentina, i tifosi lo ameranno e lo apprezzeranno proprio come hanno fatto con me. La Fiorentina è una piazza calcistica importante, in cui può crescere molto.”

