Mutu: “Il mio sogno è allenare la Fiorentina, Firenze mi è rimasta nell’anima. C’è una caratteristica di Prandelli che mi ha sempre colpito e voglio essere come lui”

Terminata la propria carriera di calciatore, l’ex fuoriclasse della Fiorentina, Adrian Mutu ha intrapreso la carriera di allenatore. E ha anche un grande sogno per il suo futuro, un sogno che viene espresso in un’intervista rilasciata a Gazeta Sporturilor: “Un giorno arriverò alla panchina della Fiorentina! Chiunque vorrebbe allenare la Nazionale, ovviamente. Ma Firenze è rimasta nella mia anima. Eccomi, forse, sono più amato là che in Romania”.

Intanto, attualmente a Firenze c’è un certo Cesare Prandelli che lui conosce benissimo: “Sono rimasto colpito dal suo modo lucido e calmo di affrontare ogni situazione. Non l’ho mai visto urlare. È così che voglio essere come tecnico: calmo”.