Mutu: “Tutti sanno che ho il sogno di allenare la Fiorentina. Non vedo l’ora di incontrare le persone del club”

E’ ufficiale il fatto che la Fiorentina disputerà, durante questa sosta dei vari campionati per i Mondiali, un triangolare in Romania contro il Borussia Dortmund e il Rapid Bucarest, squadra allenata dall’ex attaccante viola, Adrian Mutu.

“Anche se è un momento impegnativo per noi – ha detto il Fenomeno – faremo questi test e spero di ottenere quante più buone risposte possibili. Dal punto di vista emotivo, penso che sia una gioia per ogni singolo giocatore. Avranno l’opportunità di giocare e sentire cosa significa confrontarsi con calciatori forti”.

Poi Mutu ha aggiunto: “Ho l’opportunità di affrontare e vedere a che livello tattico sono gli allenatori lì. Vogliamo vincere, anche se non partiamo certo favoriti. Poi, lo sanno tutti, ho un sogno nel cassetto, che è quello di allenare un giorno la Fiorentina. Ho giocato lì per cinque anni e non vedo l’ora di incontrare le persone del club”.