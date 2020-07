Nainggolan apre alla Fiorentina

C’è voluto un bel pressing da parte di una giornalista di Sky per far uscire dal guscio, Radja Nainggolan. Ma alla fine la frase che è valsa un titolo è arrivata: “Giocare con un campione in squadra come Ribery è sempre bello”. Ovviamente si faceva riferimento alla prospettiva di poter giocare nella Fiorentina nel corso della prossima stagione.

Insomma, l’apertura da parte del centrocampista belga c’è stata, ma c’è da capire come evolverà la sua situazione. Difficile che possa restare a Cagliari e se così fosse spetterà poi all’Inter trattarlo con altre società.