Nainggolan e il Cagliari sempre più vicini: il giocatore potrebbe davvero rimanere in Sardegna

Il rapporto tra Nainggolan e il Cagliari potrebbe proseguire davvero. Secondo l’agenzia di stampa ANSA, il giocatore sarebbe disposto a ridursi non poco l’ingaggio per rimanere in Sardegna. Addirittura, la stessa cosa potrebbe farla il portiere Salvatore Sirigu, ultima idea di Giulini in caso di partenza di Cragno. Ma tornando a Nainggolan, è ovvio ed evidente che questa situazione, soprattutto per via della volontà del giocatore, lo eliminano forse definitivamente dalla lista della Fiorentina. Il club viola, infatti, ha ormai da tempo virato su altri obiettivi di cui l’ultimo è proprio Torreira.

