Nainggolan e un nuovo/vecchio ruolo per lui in caso di trasferimento in viola?

La situazione legata a Nainggolan è molto complicata, visto che il Cagliari, che dopo un grande avvio sta scivolando nelle zone meno nobili della classifica, non sembra intenzionato a spendere i 20 milioni che chiede l’Inter, che detiene il cartellino di Nainggolan. I neroazzurri, quindi, sembrano pronti ad offrirlo ai viola, visto che già le due società si dovranno sedere al tavolo per Dalbert. La Fiorentina, dal canto suo, sta progettando un prestito con obbligo di riscatto, per la cifra complessiva richiesta da Marotta ed Ausilio, riuscendo ad accaparrarsi un giocatore di alto profilo, senza dover inserire Chiesa nella trattativa. Come scrive Calciomercato.com, la stagione che ha portato di diritto Radja Nainggolan ai vertici del calcio italiano è senza dubbio quella di Roma con Spalletti, con il belga come trequartista nel 4-2-3-1, capace di essere determinante in entrambe le fasi di gioco. A Firenze, con la rivoluzione della prossima estate, Nainggolan potrebbe tornare finalmente a giocare come trequartista centrale, nel 4-3-1-2 che Pradè e Barone stanno costruendo, dove potrebbe esaltarsi e mettere in mostra tutte le sue qualità. Le vie del mercato sono infinite, ma quella che porta Naingollan a Firenze è già tracciata.