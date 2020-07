Nainggolan: “Io alla Fiorentina con Ribery? Giocare assieme ad un campione è sempre bello”

Alla fine della partita tra Fiorentina e Cagliari, Franck Ribery e Radja Nainggolan si sono trattenuti insieme in campo per qualche minuto. “Ribery è un grande campione – ha detto il centrocampista belga a Sky – e ho grande rispetto per un giocatore come lui. Abbiamo parlato un po’, anche perché ogni tanto in qualche videochiamata spuntava anche lui. Se mi piacerebbe giocare con lui alla Fiorentina? Giocare coi campioni è sempre bello”.

