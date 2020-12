Nainggolan, l’interessamento della Fiorentina in secondo piano rispetto alla volontà del calciatore

Il centrocampista Radja Nainggolan è in uscita dall’Inter. Sul Corriere dello Sport si legge che il Cagliari continua a pensare al belga, ma è difficile trovare un’intesa con i nerazzurri. Bocciati Cragno e Pavoletti come contropartite, è tornata d’attualità la soluzione Ladinetti, anche se non c’è accordo sulle valutazioni dei due.

Intanto Nainggolan ha fatto emergere, anche tramite i social, quale sia la sua volontà, ovvero quella di tornare in Sardegna e questo a dispetto degli interessamenti di Sassuolo, Genoa e soprattutto Fiorentina, che aveva provato a prenderlo anche in altre sessioni di mercato.