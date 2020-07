Nainggolan ma non solo, nel mirino dei viola c’è anche un attaccante del Cagliari: ecco quanto chiedono i sardi

Dal Cagliari non solo Nainggolan è nel mirino di Daniele Pradè per la prossima sessione di calciomercato. Per l’attacco il DS viola sta pensando anche a Joao Pedro, attaccante rossoblù che finito il campionato potrebbe lasciare la Sardegna. Attualmente la società viola è disposta a mettere sul piatto 12 milioni di euro, gli isolani ne vogliono almeno 17 di milioni. La distanza c’è ma i presupposti per una trattativa non mancano. A riportarlo è La Nazione.

