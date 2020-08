Nainggolan o Torreira: due nomi per un solo ruolo. Ma come cambierebbe la Fiorentina con l’uno o l’altro?

Terminata questa stagione atipica è tempo di calciomercato, e la dirigenza viola è a lavoro per regalare a mister Iachini una squadra competitiva per il prossimo campionato. Uno dei reparti più delicati su cui dovrà operare Pradè è sicuramente il centrocampo. Nello scacchiere tattico di Iachini sono tre i centrocampisti centrali del suo modulo, 4 3 3 o 3 5 2 che sia. Gli interpreti possono essere tanti, ma tutti converranno sulla titolarità della più piacevole delle sorprese di questa stagione della Fiorentina: Gaetano Castrovilli. Il classe 97′ è e sarà il perno della linea mediana viola. Al suo fianco senza dubbio vedremo Sofyan Amrabat. Il marocchino è stato uno dei migliori interpreti del ruolo di tutta la Serie A in questa stagione con L’Hellas Verona. La mossa anticipata di Rocco Commisso permette ad oggi di avere 2/3 del centrocampo ideale già pronto all’uso. La terza casella invece è ancora vuota, e i nomi più caldi che echeggiano da giorni nell’ambiente viola sono due: Nainggolan e Torreira. Entrambi potrebbero far al caso della Fiorentina, ma ognuno in modo diverso.

Nainggolan garantirebbe muscoli ed esperienza, visto i suoi trascorsi, oltre al fatto che affiancherebbe due centrocampisti più giovani, ai quali potrebbe far da chioccia nelle partite più difficili della stagione. Centrocampista tutto fare, sostanza e qualità, garantirebbe più di qualche rete a mister Iachini. Pecca del belga: la discontinuità e la “testa calda”. Tuttavia il Nainggolan di inizio stagione a Cagliari farebbe molto comodo alla corte di Commisso.

Torreira invece sembra destinato a lasciare i Gunners, e porterebbe a Firenze la sua tecnica e la sua visione di gioco. Play maker basso, probabilmente è più lui il profilo che corrisponde all’identikit del centrocampista che manca alla Fiorentina di Iachini. le idee e le geometrie dell’ex Sampdoria, coadiuvate dagli inserimenti di Castrovilli e dalla sostanza e i muscoli di Amrabat.