Nainggolan pronto a lasciare l’Inter: sulle sue tracce c’è (anche) la Fiorentina

Il futuro di Radja Nainggolan è ancora un rebus. Quel che è più probabile, se non certo, è che durante il mercato di gennaio il Ninja lascerà l’Inter. A maggior ragione dopo che i nerazzurri sono stati eliminati dalla Champions League.

La sua isola promessa si chiama Cagliari, ma sicuramente non mancano le alternative. Nelle scorse settimane ci ha fatto un pensierino il Sassuolo, ma niente di concreto. Allo stesso modo anche la Fiorentina si era fatta avanti in estate e ora che il club viola è alle prese con questo difficile inizio di campionato, è da mettere in preventivo un ritorno di fiamma. Qualche sussurro – si legge su La Gazzetta dello Sport – c’è già stato, si attendono dialoghi più espliciti.

Nainggolan è sotto contratto con i nerazzurri sino al 2022 e ha un ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione. In particolare, in questo esercizio in cui l’Inter ha scelto di dividere i pagamenti in 10 mensilità, al momento il belga ha incassato stipendi per 1,8 milioni netti. Quindi chi ne rileva il tesseramento deve impegnarsi per 2,7 milioni netti vale a dire oltre 5 milioni lordi. Una cifra importante, fuori dalla portata della maggior parte delle società interessate alle sue prestazioni. A meno che non vada in onda uno scambio.

All’Inter piaceva Milenkovic, ma oggi la pista sembra essersi raffreddata. Così come quella che porta a Castrovilli, visto che il numero 10 è un punto fermo del presente e del futuro della Fiorentina.