Nandez ai saldi? La Fiorentina tenta il ritorno di fiamma, ma non è l’unica in A

Il Cagliari di Giulini è retrocesso dopo una lunga lotta contro la Salernitana e i pezzi pregiati dei sardi potrebbero chiedere la cessione. Tra questi, c’è sicuramente lo “scontento” Nahitan Nandez, che vuole lasciare l’isola da almeno un anno. Secondo L’Unione Sarda, Nandez potrebbe lasciare per una cifra inferiore ai 12 milioni. In lizza per l’uruguaiano c’è la Juventus, che propone come contropartita Frabotta. Ma non è l’unica squadra interessata.

C’è infatti anche il Monza neopromosso, che cerca nomi di prestigio, e la stessa Fiorentina, da tempo interessata al centrocampista connazionale di Torreira. Il cartellino di Nandez però non sarà troppo scontato e anche le richieste sull’ingaggio potrebbero destabilizzare la possibile trattativa.