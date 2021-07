Nandez sempre più vicino all’Inter: le agevolazioni del Cagliari per concludere l’operazione

Si è appena concluso l’incontro tra Inter e Cagliari per Nahitan Nandez. Secondo TMW il giocatore, obiettivo concreto della Fiorentina prima che sbarcasse in Sardegna, è ormai vicino a vestire la maglia nerazzurra. Per permetterglielo, il Cagliari è disposto a smuoversi dalla richiesta di 30 milioni concedendo all’Inter un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Le parti stanno lavorando sulla cifra che i nerazzurri dovranno sborsare subito, che comunque sarà accessibile in modo da poter agevolare l’operazione e la volontà del giocatore. E quello che poteva essere un valore aggiunto per il centrocampo della Fiorentina, troverà invece i viola ancora da avversari. Stavolta, con la maglia di una big del nostro campionato.