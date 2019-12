Nani: “Bisogna dare tempo a Commisso. Cutrone ottimo giocatore, sarebbe un grande colpo”

Gianluca Nani, conoscitore del calcio inglese ed ex direttore sportivo del West Ham, ha parlato a Lady Radio: “Come in tutte le cose, bisogna dare tempo alla nuova proprietà. Commisso è arrivato con entusiasmo, grandi programmi e dirigenti più che capaci. Sono certo che faranno molto bene, è solo questione di tempo. La squadra è stata assemblata in fretta e all’ultimo, ma sono convinto che le basi siano ottime per fare bene. Cutrone? E’ un ottimo giocatore, dipende come vorrà giocare la Fiorentina e le caratteristiche che cerca Iachini. Sarebbe un ottimo acquisto, in Italia potrà riproporsi alla grande. Se dovesse chiudere quest’operazione, la Viola farebbe un grande colpo. Cutrone ha delle caratteristiche particolari, ma in quello che fa è molto bravo. Tonali? Non so se sia fuori budget per la Fiorentina, ma è davvero un ottimo giocatore. E’ una piazza difficile da rifiutare, certo che in questo momento la classifica non gioca molto a suo favore”.