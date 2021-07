Nani: “Mi sembra strano che Gattuso scelga un procuratore per farsi portare giocatori ma sta ai club evitarlo. Italiano ha fatto cose straordinarie”

Dirigente costruito tra Brescia e West Ham, Gianluca Nani a Radio Bruno ha parlato così della nuova Fiorentina di Italiano: “Ha fatto cose straordinarie, non solo allo Spezia, ho sempre visto un calcio offensivo da parte della sua squadra, non a caso Zeman l’ha individuato come suo erede. Insieme a Dionisi e Zanetti fa parte dei tecnici emergenti, siamo una nazione che produce sempre grandi allenatori. Dispiace per Gattuso ma Italiano mi sembra una scelta condivisibile da tanti punti di vista”.

Nani parla poi del rapporto dei club con i procuratori: “Non conosco personalmente Gattuso ma lo conosco come uomo di calcio e non mi sembra proprio la persona che sceglie un procuratore per farsi prendere giocatori. Non so cosa sia successo di preciso, detto ciò però quando un allenatore si presentava con un procuratore era una situazione antipatica per noi dirigenti. Ora è normale e lo fanno tutti, poi sta alle società. A volte i procuratori propongono anche calciatori idonei alla filosofia del club però, allora perché no?”.