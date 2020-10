Napoli corsaro in Spagna. La Roma in attesa della Fiorentina, non va oltre il pareggio

Il turno serale di Europa League ha visto il Napoli di Gennaro Gattuso affrontare in Spagna il Real Sociedad e la Roma, prossima avversaria della Fiorentina domenica alle ore 18, ospitare all’Olimpico i russi del CSKA Mosca. Per i partenopei, serata positiva in terra iberica grazie alla rete di Matteo Politano che ha permesso alla squadra di Gattuso di portare a casa tre punti. Pareggio a reti bianche invece per i giallorossi nell capitale contro la squadra russa.

