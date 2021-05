Napoli-Verona sarà l’ultima sia per Gattuso che per Juric sulle rispettive panchine: anche l’allenatore gialloblù ha scelto

Secondo quanto riportato dal sito gianlucadimarzio.com Ivan Juric avrebbe già deciso di lasciare l’Hellas Verona certo di voler trovare nuovi stimoli altrove. Il tecnico gialloblù saluterà la società veronese entro martedì, comunicando il già certo addio. Juric è in pole per la panchina del Torino che gli ha già fatto un’offerta. Sullo sfondo rimangono Cagliari e Fiorentina. Stasera in programma Napoli-Hellas Verona, che sarà anche l’ultima sulla panchina partenopea per Rino Gattuso.