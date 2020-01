Nappi a FN: “Iachini si è preso una bella patata bollente con la Fiorentina. A Firenze potrebbe consacrarsi”

Per parlare delle tematiche del momento in casa Fiorentina, Fiorentinanews.com ha raggiunto in Cina Marco Nappi. L’ex attaccante viola sta vivendo da qualche mese la sua nuova esperienza da allenatore di una squadra locale.

Nappi, lei conosce molto bene Beppe Iachini in quanto proprio a Firenze è stato suo compagno di squadra, come valuta il cambio della guida tecnica sulla panchina viola?

“Sicuramente i tifosi non possono che essere felici dell’ingaggio di Beppe. Lui è davvero molto legato alla città, certo è che troverà una bella patata bollente in quanto la Fiorentina attualmente credo sia giù anche di morale. Invito però tutti a stare sereni perché Beppe è uno che ama lavorare con serietà e di sicuro saprà venir fuori da questa situazione”.

Pensa quindi che la società abbia fatto la scelta giusta?

“Assolutamente si. Quando era alla Sampdoria ho avuto modo di seguirlo spesso e posso dire con certezza che non lascia nulla al caso e cura ogni particolare. Allenare la Fiorentina poi credo sia una grande opportunità anche per lui, a Firenze magari troverà la giusta consacrazione come tecnico”.

Sarà opportuno fare qualche innesto nel mercato di gennaio?

“Si, la società penso abbia già fatto le opportune valutazioni, ora concorderanno con Beppe dove intervenire e miglioreranno di sicuro la rosa anche se il mercato invernale è sempre un po’ particolare ma alla nuova proprietà non certo manca la disponibilità economica. Sono davvero felice per lui e auguro il meglio anche alla Fiorentina, società dove io e Beppe abbiamo vissuto insieme anni davvero stupendi”.