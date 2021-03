Nappi: “Baggio e Dunga che leader, quelle sere passate a casa di Iachini e Pioli. Beppe lottatore, a Genova metterà in campo una squadra per portare a casa un risultato positivo”

Doppio ex di Fiorentina e Genoa, Marco Nappi, in un’intervista rilasciata al Corriere Fiorentino, inizia parlando del gruppo viola che ha vissuto direttamente, a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta: “Baggio e Dunga erano i leader, poi c’erano Landucci, Pioli, Di Chiara, Buso, Iachini, Volpecina e tutti gli altri. Un mix di giovani e giocatori esperti, ma soprattutto un gran bel gruppo. Mi ricordo che ci trovavamo sempre a casa di Iachini o di Pioli. Ero giovanissimo, mi ero appena sposato, e stavo sempre con loro”.

E a proposito di Iachini aggiunge: “La Fiorentina ha cambiato allenatore, è tornato Beppe, da lottatore metterà in campo una squadra per poter portare a casa un risultato positivo. Anche un punto è importante. I cambi l’allenatore fanno spesso male alle squadre, ma il ritorno di Beppe è diverso: conosce l’ambiente, conosce la squadra. Quindi sa dove sono i problemi e come cercare di risolverli”.