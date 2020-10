Nappi: “È vero che Iachini è già sulla graticola e si pensa già ad un altro allenatore, ma fossi in lui valuterei Cutrone in un 4-3-3”

L’ex calcietore della Fiorentina Marco Nappi ha parlato così a Lady Radio: “Sono con Beppe, perché ha dimostrato il suo valore. Dopo il lockdown ha fatto una buona seconda parte. La Viola è in costruzione. Quello che deve fare la Fiorentina è trovare un attaccante centrale forte fisicamente. Milik non è venuto, ma uno con le sue caratteristiche potrebbe completare la squadra con Ribery e Callejon sugli esterni. Attaccanti? Ci sono molti ragazzi in rosa, bisogna provare. È vero che Beppe è già sulla graticola e si pensa già ad un altro allenatore, ma fossi in lui valuterei Cutrone in un 4-3-3. Udinese? È messa meglio moralmente perché ha ottenuto una vittoria e non ci sono voci sull’allenatore. La squadra di Gotti è sempre ostica da affrontare”.

