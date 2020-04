Nappi: “Fiorentina vincitrice morale della finale di Coppa Uefa contro la Juventus. Con Commisso i viola possono ambire al top. E Baggio mi diede il suo benvenuto a Firenze facendomi bere…”

L’ex attaccante della Fiorentina, Marco Nappi, è stato intervistato da Momentidicalcio.com. Nappi è sempre legato al mondo viola: “A Firenze ho tantissimi amici e tifosi. Ho contatti con gli ex giocatori viola come Antognoni, Di Chiara, Carobbi e tanti altri. Sono stati due anni vissuti con molto impegno e professionalità. Sono stato amato dai tifosi e lo sono ancora adesso e questo è per me un grande piacere. Siamo arrivati a centrare l’obiettivo della Finale di Coppa Uefa che nessuno si sarebbe mai aspettato; quell’anno abbiamo fatto fatica in campionato, però in Coppa Uefa siamo arrivati fino alla finale, perdendola con la Juve. Chi ha seguito un po’ quelle due partite, di andata e ritorno, sa che sono stati un po’ particolari, però sono fiero e mi sento vincitore di quella finale moralmente. Purtroppo a noi c’è stata data la medaglia del secondo posto e loro si sono portati a casa la Coppa, ma la soddisfazione è stata enorme lo stesso”.

Sulla squadra attuale: “La politica di Commisso di poter far emergere i giovani e acquistare giocatori importanti è una cosa molto buona, è un investimento per il futuro, ma ci vorrà del tempo per costruire una grande squadra; sul piano economico non ha nessun problema, perciò con il grande impegno e il lavoro di Beppe Iachini, sicuramente potrà formare una squadra che può ambire a grandissimi livelli”.

Nappi ha anche raccontato un aneddoto divertente su Baggio: “Un venerdì sera in ritiro, lui mi fece bere un bicchiere di aceto senza che io lo sapessi: ed è stato il benvenuto di Roberto Baggio a Firenze”.