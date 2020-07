Nappi: “Iachini conosce già la squadra e per questo lo terrei. Saprebbe perfettamente come intervenire sul mercato”

L’ex giocatore della Fiorentina Marco Nappi ha parlato a Lady Radio di Iachini: “A prescindere dal fatto che Beppe è stato mio compagno di squadra, secondo me ha fatto un gran lavoro soprattutto dal punto di vista mentale. Io lo promuovo, anche perché l’ultima sconfitta è maturata dopo un rigore quantomeno dubbioso. La mia idea sulle alternative è che se devo salutare Beppe Iachini allora ci vuole un top; se i nomi sono quelli che girano, preferisco non cambiare e tenermi chi già conosce il gruppo e può lavorare sui particolari. Iachini conosce i pregi e i difetti dei suoi ragazzi e si sarà fatto sicuramente un’idea di dove intervenire nel prossimo mercato. Il campionato che viene sarà senza dubbio diverso dagli altri. Rinforzi? Un bomber, la Fiorentina ne ha bisogno. C’è da capire anche vedendo giorno per giorno, ma da fuori la sensazione è questa. La città deve aspirare a qualcosa di più della mera salvezza”.

