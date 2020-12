Nappi: “Scamacca è il giocatore che manca alla Fiorentina. Come può Prandelli rimettere a posto la squadra in poco tempo?”

Il doppio ex giocatore di Fiorentina e Genoa, Marco Nappi, è intervenuto a Radio Bruno Toscana in vista della partita di questa sera.

Queste le sue dichiarazioni: “Queste due squadre sono due parentesi della mia vita, a prescindere dal calcio. Due piazze fantastiche, ho tantissimi amici e i tifosi mi scrivono spesso sui social. La Fiorentina mi ha fatto esordire in Serie A e in Europa, devo solo ringraziarla per quello che mi ha dato. La Viola di oggi ha giocatori importanti, ma forse manca un po’ di personalità. La sfuriata di Prandelli potrebbe essere determinante e avere l’effetto di far reagire la squadra. Cosa deve fare il mister in due giornate? Come può rimettere a posto la squadra? E’ il gruppo che deve fare la differenza. Bisogna tirare qualcosa che vada al di fuori delle qualità tecniche o fisiche. Senza Chiesa, che dicevo che potesse assomigliare a me, nessun giocatore della Fiorentina attuale ha le mie caratteristiche. Ma a loro potrei dare la mia voglia di giocare e la mia passione, che è quella che fa la differenza. Scamacca? Ha le caratteristiche del giocatore che manca alla Viola, un attaccante ‘alla Dzeko‘”.