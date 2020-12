Nardella: “2021 anno decisivo per il Franchi. Fiorentina a Campi Bisenzio? Non posso escludere altre opzioni”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenuto su Rtv38, è tornato a parlare della questione stadio della Fiorentina: “Il 2021 sarà l’anno decisivo per il Franchi. Non posso permettermi che possa passare un altro anno senza che ci sia una soluzione definitiva. Un percorso che porteremo avanti insieme alla Fiorentina, qualunque sia la decisione del club viola”.

Nardella non esclude che ci possa essere la possibilità che i viola possano lasciare Firenze: “Campi Bisenzio? Non posso escludere altre opzioni, bisogna capire se la Fiorentina ha intenzione di prenderle in esame”.