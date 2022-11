Nardella: “A Firenze l’Italrugby vince sempre: che partecipazione del pubblico! Ci tengo a ringraziare anche la Fiorentina”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha commentato a Italpress il successo raggiunto ieri pomeriggio al ‘Franchi‘ dalla Nazionale italiana di rugby sull’Australia:

“Sono veramente contento per la vittoria dell’Italia. Qui a Firenze gli azzurri vincono sempre, è un piccolo grande record. Se pensiamo che Australia e Sudafrica sono due delle più forti al mondo, è un grande traguardo storico. A questo punto mancano Inghilterra e gli All Blacks, noi siamo pronti ad ospitare uno di questi due match, ed ho detto al presidente della Federugby di ospitare anche, una partita del ‘Sei nazioni’ l’anno prossimo. Sarebbe davvero un grande regalo per questa città”.

E ancora: “Abbiamo avuto ventimila spettatori ieri, se pensiamo che si tratta di rugby e non di calcio è un risultato straordinario. Possiamo fare ancora meglio, l’organizzazione è stata eccellente, ringrazio anche la collaborazione della Fiorentina. Questo è il bello dello sport, il rugby è sicuramente uno sport nobile che davvero mette al centro il fair play”.