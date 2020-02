Nardella: “A me piace fare e non parlare”

Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella ha rilasciato ad ItalPress alcune dichiarazioni sullo stadio: “A me piace fare e non parlare. Non ho intenzione nei prossimi 58 giorni di parlare di questo argomento visto anche che c’è il bando aperto. Non sta a me dover interpretare certe cose”

Il Sindaco parla del “fare” non rispondendo al comunicato della Fiorentina, e dicendo che non parlerà dell’argomento col bando aperto. Il destino dello Stadio a Firenze sembra segnato in negativo, mentre restano aperte le altre piste.