Nardella: “La priorità assoluta è quella di lavorare alla tutela e ristrutturazione dello stadio Franchi, l’unico esistente, la casa della nostra squadra”

Priorità Franchi. Come scrive il Corriere dello Sport, il sindaco di Firenze Dario Nardella insiste sull’idea del restyling dell’impianto attuale, una strada che indica come la soluzione migliore, mentre aspetta di incontrare nuovamente Commisso: “La priorità assoluta è quella di lavorare alla tutela e ristrutturazione dello stadio Franchi, l’unico esistente, la casa della nostra squadra, con il sostegno decisivo e irrinunciabile della Soprintendenza, del Governo e del Parlamento”. Ma di fronte al “pericolo” Campi Bisenzio (dove Commisso ha già opzionato dei terreni) e davanti ai vincoli sul Franchi, il primo cittadino non può sottovalutare altre strategie: “È del tutto naturale continuare ad analizzare altre ipotesi, successive e alternative, di realizzazione di uno stadio nuovo nel comune di Firenze, così da offrire un quadro definitivo con più opzioni alla nuova proprietà, che poi deciderà liberamente, come auspicato dallo stesso Rocco Commisso, che aspetto di rivedere a Palazzo Vecchio con molto piacere. Il mio obiettivo è lavorare per il bene di Firenze e della Fiorentina“.

0 0 vote Article Rating