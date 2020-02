Nardella: “Abbiamo fatto di tutto per far sì che lo stadio della Fiorentina si potesse realizzare”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è intervenuto su Radio 24 dove ha parlato anche della questione stadio della Fiorentina: “Io dico al presidente Commisso che noi abbiamo fatto di tutto per far sì che lo stadio si potesse realizzare. Abbiamo fatto il bando per l’acquisizione dell’area Mercafir. Commisso orientato ad andare fuori Firenze? Su questo non posso parlare in quanto adesso c’è un bando, vediamo dopo il termine ultimo cosa succede”.