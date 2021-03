Nardella alla ricerca di altri partner per il piano Franchi: Il sindaco vuol blindare il restyling

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è consapevole di giocarsi una partita molto importante sullo stadio Franchi. Dopo aver ricevuto il no da parte della Fiorentina, ha deciso di mettersi in proprio ed andare lo stesso a percorrere questa strada. In settimana ha incassato il parere favorevole da parte del ministro della Cultura Franceschini sulla possibilità di inserire l’impianto tra quelli che possono essere finanziati con il Recovery Fund.

Ma, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, adesso ha intenzione di ‘blindare’ il restyling inserendo altri partner nell’operazione. Si parla nello specifico anche di fondazioni e banche. Quanto alla Fiorentina, questo è un tema molto più delicato, anche se Commisso non sembra aver cambiato intenzione dal suo no espresso tramite un comunicato ben preciso.