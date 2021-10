Nardella annuncia: “Koulibaly ha dato l’ok a incontrare chi l’ha insultato a Firenze. Attendiamo con fiducia la disponibilità del tifoso”

Un passo avanti ulteriore nella vicenda che riguarda Khalidou Koulibaly, vittima al ‘Franchi’ di qualche epiteto razzista al termine di Fiorentina-Napoli, vicenda che è costata una multa e un Daspo pluriennale al tifoso che l’ha insultato. Il sindaco di Firenze Dario Nardella aveva già annunciato di star provando a imbastire un incontro tra le due parti e poco fa ha annunciato l’ok del difensore del Napoli, in attesa di quello del sostenitore presente in Curva Fiesole:

Felice che @kkoulibaly26 abbia dato la disponibilità ad incontrare colui che lo ha insultato in Fiorentina-Napoli. Attendiamo con fiducia una disponibilità dal giovane tifoso e dal suo legale. Sarebbe un messaggio di maturità, non solo per Firenze ma per tutto il calcio italiano.

— Dario Nardella (@DarioNardella) October 23, 2021