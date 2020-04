Nardella: “Apriremo spazi verdi per i bambini e permetteremo di prendere cibo da asporto. Evitiamo la corsa alle mascherine!”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Nella settimana che si è appena conclusa c’è stato un aumento del traffico a Firenze, nonostante non fossero così tante le attività riaperte. Noto quindi un allentamento della tensione non giustificato. I controlli di polizia e carabinieri sono stati molto serrati, ieri solo sei persone sanzionate. Da oggi entra in vigore l’obbligo di indossare la mascherina quando si esce. Le mascherine vengono fornite anche da farmacie e supermercati, quindi procurarsele è facile. Trovo incredibili che ci siano persone che vanno ai supermercati solo per prendere le mascherine oppure che addirittura le butta via per terra. L’inciviltà non ha proprio limite. Abbiamo due proposte: una è di aprire spazi verdi per i bambini, ovviamente controllati. L’altra è quella di dare la possibilità di acquistare prodotti da asporto da ristoranti e bar, per fare respirare un po’ questi servizi”.