Nardella aspetta il decreto semplificazione ma per il Franchi resterà il solito problema. Per quanto riguarda il Ridolfi…

Nardella aspetta il decreto semplificazione di metà luglio, quello che potrebbe dare maggiori poteri ai sindaci. Anche per lo stadio. Come scrive La Repubblica però, difficilmente il decreto gli consentirà di abbattere le curve del Franchi. Particolare su cui Commisso non è disposto a fare passi indietro: o si buttano giù le curve, o il Franchi non gli interessa. E non gli interessa nemmeno la Mercafir. L’opzione Ridolfi? Solo un’ipotesi per ora. Ma anche lì ci sono delle regole da rispettare. Va abbattuto l’impianto di atletica, va presa una parte di quello di rugby e c’è da fare una valutazione economica dell’area. Insomma, i costi potrebbero essere un problema.

